Россияне застряли на границе с Китаем

Ледовые заторы на Амуре парализовали водное движение на границе Китая и России. Сотня россиян не может вернуться в Благовещенск из Хэйхэ.



Как пишет «Амурская правда», туристы 7 ноября жалуются, что четвёртый день не могут уехать из Китая, у них заканчиваются деньги, а компания-перевозчик не предоставляет даже бутербродов и воды. Они составили петицию со 100 подписями на имя начальника дальневосточной таможни и просят вывезти их по международному автомобильному мосту в Кани-Кургане.



Еще несколько дней назад региональные власти сообщали, что ситуация остается непростой. Одно из судов на воздушной подушке находится в ремонте. Правительство Амурской области вышло на контакт с китайскими властями в Хэйхэ для урегулирования ситуации.

