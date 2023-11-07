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    Суд закрыл дело об убийстве в Петербурге. Подозреваемого нашли слишком поздно

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    Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование петербуржца, который подозревался в убийстве своего приятеля. С момента совершения преступления прошло больше 20 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 7 ноября.

    По версии следствия, все произошло в январе 2002 года. Мужчина пришел в гости к знакомому в квартиру на проспекте Луначарского. Приятели выпили и повздорили. Подозреваемый не менее 15 раз ударил товарища тупым твердым предметом, в том числе по голове. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

    Уголовное дело возбудили еще 30 января 2002-го, однако спустя три месяца расследование приостановили, так как не смогли установить подозреваемого. Предполагаемого преступника задержали лишь спустя 21 год, в августе 2023-го. В сентябре мужчине предъявили обвинение в убийстве. Однако, согласно статье 78 УК РФ, гражданин освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло более 15 лет, и лицо не уклонялось от суда и следствия.

    Суд решил, что обвиняемый не уклонялся и не пытался избежать задержания. Более того, он несколько раз успел попасть в поле зрения правоохранителей, в том числе с апреля 2003-го по сентябрь 2011-го отбывал наказание, предположительно, за другое убийство. Кроме того, за все 20 лет мужчина ни разу не объявлялся в розыск.

    В итоге Выборгский районный суд приостановил рассмотрение дела в связи с истечением срока давности. Стороны не возражали.

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    Комментарии 6

    Гость07 Ноя 2023 в 14:07
    Крутые у нас законы!
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