Суд закрыл дело об убийстве в Петербурге. Подозреваемого нашли слишком поздно

Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование петербуржца, который подозревался в убийстве своего приятеля. С момента совершения преступления прошло больше 20 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 7 ноября.



По версии следствия, все произошло в январе 2002 года. Мужчина пришел в гости к знакомому в квартиру на проспекте Луначарского. Приятели выпили и повздорили. Подозреваемый не менее 15 раз ударил товарища тупым твердым предметом, в том числе по голове. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

