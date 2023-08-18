    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-в

    770мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.75eur102.18

    Убийство 20-летней давности раскрыли в Петербурге. Подозреваемый уже сидел за аналогичное

    302
    1 комментарий

    Пришел в гости и ударил молотком. Сторожа задержали по делу об убийстве, совершенном в 2002 году

    51-летнего жителя Калининского района задержали вечером 16 августа на проспекте Просвещения, стало известно «Фонтанке» 18 августа. По версии следствия 31 января 2002 года он пришел в гости к знакомому в квартиру на проспекте Луначарского. Товарищи выпили и поссорились. После чего подозреваемый якобы схватился за молоток и несколько раз ударил хозяина. От полученных травм он скончался.

    Задержанный за 20 лет успел несколько раз попасть в поле правоохранительных органов, в том числе и по делу о другом убийстве.

    После допроса в СК его отпустили на подписку о невыезде.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство 20-летней давностиЗадержаниеСКГУ МВД
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close