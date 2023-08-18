Убийство 20-летней давности раскрыли в Петербурге. Подозреваемый уже сидел за аналогичное

Пришел в гости и ударил молотком. Сторожа задержали по делу об убийстве, совершенном в 2002 году



51-летнего жителя Калининского района задержали вечером 16 августа на проспекте Просвещения, стало известно «Фонтанке» 18 августа. По версии следствия 31 января 2002 года он пришел в гости к знакомому в квартиру на проспекте Луначарского. Товарищи выпили и поссорились. После чего подозреваемый якобы схватился за молоток и несколько раз ударил хозяина. От полученных травм он скончался.



Задержанный за 20 лет успел несколько раз попасть в поле правоохранительных органов, в том числе и по делу о другом убийстве.

