Женщина сбита «Ладой» на Тухачевского. Горожане сетуют на «призрак светофора»

Серьёзное ДТП произошло утром 7 ноября на пешеходном переходе у пересечения улиц Маршала Тухачевского и Львовской. Читателям «Фонтанки» показалось, что погиб человек.



В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что ДТП не смертельное. По предварительным данным, водитель «Лады» сбил 35-летнюю женщину-пешехода около 7 часов утра у дома 37 по Маршала Тухачевского. Медики скорой помощи оценили её состояние как средней степени тяжести и госпитализировали.



«Установили около месяца назад светофор, но не подключили. Водители продолжали нарушать ПДД, не пропуская людей, находящихся даже посередине дороги», — отмечает читательница «Фонтанки» Наталья.

