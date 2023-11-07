В России задержали фальшивомонетчиков, печатавших до двух миллиардов поддельных рублей в год

Крупную группу фальшивомонетчиков разоблачили в России сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел. Злоумышленники специализировались на изготовлении пятитысячных купюр, печатая их до полутора-двух миллиардов в год.
Поддельные банкноты изготавливали и реализовывали в Москве, Петербурге, Крыму, а также в Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях. Работа группировки была организована так, что рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в структуру и в чем именно заключается их функционал, пишет 7 ноября РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Купюры изготавливали в пяти разных местах. По каждому адресу проходил один конкретный процесс: создание электронного образа, нанесение элементов защиты и прочее. Продавали фальшивые деньги через «даркнет», с помощью «закладчиков», и при личных встречах с проверенными покупателями.
По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В ходе обысков были обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей, металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы.
Изъятое направлено для проведения экспертизы. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег. 24 фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.