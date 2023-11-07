В России задержали фальшивомонетчиков, печатавших до двух миллиардов поддельных рублей в год

Крупную группу фальшивомонетчиков разоблачили в России сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел. Злоумышленники специализировались на изготовлении пятитысячных купюр, печатая их до полутора-двух миллиардов в год.



Поддельные банкноты изготавливали и реализовывали в Москве, Петербурге, Крыму, а также в Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях. Работа группировки была организована так, что рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в структуру и в чем именно заключается их функционал, пишет 7 ноября РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

