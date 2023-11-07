Дожди прольются, но тепло останется. Какой будет погода в Петербурге на этой неделе

Серое небо и ежедневные дожди — такой будет погода на короткой рабочей неделе в Петербурге. Зато дни останутся теплыми, сильного ветра тоже ждать не стоит, рассказал «Фонтанке» специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 7 ноября.



«По северу европейской территории страны один за другим продолжат перемещаться атлантические циклоны. С одной стороны, они сохранят погоду в регионе облачной и дождливой, а с другой — перекроют доступ к берегам Невы холодным воздушным массам», — прогнозирует Леус.

Сегодня, 7 ноября, западная периферия циклона с центром над Архангельской областью обеспечивает облачную и дождливую погоду. Ночью — тоже плюсовые температуры, в районе +5…+7 градусов. Днем в среду снова стоит ждать небольшие дожди и около +8. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.