Дожди прольются, но тепло останется. Какой будет погода в Петербурге на этой неделе

Серое небо и ежедневные дожди — такой будет погода на короткой рабочей неделе в Петербурге. Зато дни останутся теплыми, сильного ветра тоже ждать не стоит, рассказал «Фонтанке» специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 7 ноября.
«По северу европейской территории страны один за другим продолжат перемещаться атлантические циклоны. С одной стороны, они сохранят погоду в регионе облачной и дождливой, а с другой — перекроют доступ к берегам Невы холодным воздушным массам», — прогнозирует Леус.
Сегодня, 7 ноября, западная периферия циклона с центром над Архангельской областью обеспечивает облачную и дождливую погоду. Ночью — тоже плюсовые температуры, в районе +5…+7 градусов. Днем в среду снова стоит ждать небольшие дожди и около +8. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.
В ночь на четверг синоптики обещают +3…+5 градусов, а днем снова пройдет дождь. Столбики термометров поднимутся до +8. Ветер — такой же, как накануне.
Похожая погода будет и в пятницу. Ночью около +5, днем — в районе +7 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.
Вместе с повышенной температурой воздуха атмосферное давление всю неделю, напротив, будет ниже нормы — в диапазоне от 751 до 757 мм рт. ст.
К выходным влияние циклонов ослабеет. По предварительному прогнозу, вероятность осадков уменьшится, а температура понизится, однако все равно останется на 2–3 градуса выше нормы.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, напомним, тоже дал прогноз погоды на несколько дней. По его словам, похолодание, которое ожидалось на этой неделе, откладывается.