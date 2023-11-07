Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции

Идеалы Октябрьской революции по-прежнему актуальны, поскольку подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости. Такое заявление в связи с празднованием Великого Октября сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы», — заявил Александр Лукашенко, отметив, что многие страны до сих пор сталкиваются с эксплуатацией, угнетением и культурной экспансией. Также глава Белоруссии упомянул экономические санкции и политический шантаж.
Он напомнил, что Октябрьская революция открыла новую страницу в истории, и дала старт для развития белорусского государства. На данный момент Беларусь является единственной страной бывшего СССР, где 7 ноября празднуется День Октябрьской революции в качестве государственного праздника.