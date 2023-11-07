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    Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции

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    14 комментариев

    Идеалы Октябрьской революции по-прежнему актуальны, поскольку подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости. Такое заявление в связи с празднованием Великого Октября сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

    «Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы», — заявил Александр Лукашенко, отметив, что многие страны до сих пор сталкиваются с эксплуатацией, угнетением и культурной экспансией. Также глава Белоруссии упомянул экономические санкции и политический шантаж.

    Он напомнил, что Октябрьская революция открыла новую страницу в истории, и дала старт для развития белорусского государства. На данный момент Беларусь является единственной страной бывшего СССР, где 7 ноября празднуется День Октябрьской революции в качестве государственного праздника.

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    Комментарии 14

    Гость07 Ноя 2023 в 11:58
    Дайожь НЭПманов !
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