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    Nike подала в суд на New Balance, обвинив компанию в воровстве технологии производства кроссовок

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    Производитель спортивной одежды компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении прав интеллектуальной собственности. Все из-за изготовления верхней части кроссовок, пишет Reuters со ссылкой на исковое заявление.

    В материалах утверждается, что New Balance и Skechers «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя. Компания потребовала финансовой компенсации ущерба, а также принятия мер, которые не позволят New Balance и Skecher в дальнейшем нарушать патентное законодательство.

    Отмечается, что технология использовалась в моделях Skechers Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3, а также New Balance Fresh Foam и FuelCell. В Nike добавили, что это не первый ее иск к Skechers из-за нарушения патентных прав.

    В ответном заявлении New Balance пишет, что «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов». Что касается Nike, то компания не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви «с использованием технологий, которые применялись в отрасли десятилетиями», пишет Reuters со ссылкой на New Balance.

    Ранее немецкий производитель Adidas подал в суд на Nike за нарушение патентного права. В частности, идея умных кроссовок Nike Adapt, которая позволяет адаптировать обувь под особенности стопы, была позаимствована у модели кроссовок Adidas_1 2005 года.

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