Nike подала в суд на New Balance, обвинив компанию в воровстве технологии производства кроссовок

Производитель спортивной одежды компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении прав интеллектуальной собственности. Все из-за изготовления верхней части кроссовок, пишет Reuters со ссылкой на исковое заявление.

В материалах утверждается, что New Balance и Skechers «использовали технологию Flyknit от Nike без разрешения» правообладателя. Компания потребовала финансовой компенсации ущерба, а также принятия мер, которые не позволят New Balance и Skecher в дальнейшем нарушать патентное законодательство.