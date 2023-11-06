Климатические активисты напали на картину Веласкеса в Лондонской национальной галерее

Картина испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» подверглась повторному нападению активистов в своей истории. В 1914 году эту же картину уже порезала суфражистка Мэри Ричардсон, а теперь, 6 ноября 2023 года, защитную раму шедевра раскололи в нескольких местах сторонники климатической кампании Just Stop Oil.
«Они требуют от правительства немедленно остановить все новые нефтегазовые проекты в Великобритании», — говорится в сообщении на сайте организации.
Нападавшим Ханан и Харрисону — 22 года и 20 лет соответственно. Акцию они провели около 10:45 по местному времени.
«Женщины не получили голоса путем голосования; пришло время дел, а не слов, — заявили они. — Пришло время просто остановить нефть». Активисты добавили: «Политика нас подводит. Это подвело женщин в 1914 году и подводит нас сейчас. Новые нефть и газ убьют миллионы. Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть».
В Национальной галерее пока не выпустили официального заявления по поводу произошедшего.
Картина Веласкеса уже проходила реставрацию после нападения вековой давности. Насколько сильно пострадала она в этот раз — пока неизвестно.
Национальная галерея уже сталкивалась с выходками климатических активистов год назад: в октябре 2022 года, также в районе 11 утра, двое напали на картину «Подсолнухи» Ван Гога, вылив на нее суп, а себя приклеив к стене. Тогда картина осталась невредима.