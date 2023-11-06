Климатические активисты напали на картину Веласкеса в Лондонской национальной галерее

Картина испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» подверглась повторному нападению активистов в своей истории. В 1914 году эту же картину уже порезала суфражистка Мэри Ричардсон, а теперь, 6 ноября 2023 года, защитную раму шедевра раскололи в нескольких местах сторонники климатической кампании Just Stop Oil.

Нападавшим Ханан и Харрисону — 22 года и 20 лет соответственно. Акцию они провели около 10:45 по местному времени.

«Женщины не получили голоса путем голосования; пришло время дел, а не слов, — заявили они. — Пришло время просто остановить нефть». Активисты добавили: «Политика нас подводит. Это подвело женщин в 1914 году и подводит нас сейчас. Новые нефть и газ убьют миллионы. Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть».