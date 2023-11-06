Взрыв атомной бомбы показывают на ВДНХ в Москве. Это, пожалуй, лучший павильон выставки «Россия», но часть экспонатов не пережила открытие

Уже на второй день работы одного из самых популярных павильонов выставки «Россия» — музейного комплекса «Атом» — недосчитались некоторых экспонатов. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 ноября.
Пять маленьких макетов атомных судов в стеклянных колбах гостям павильона предлагалось ставить на мультимедийный стол в центре одной из экспозиций. Тогда на экране появлялась полная техническая информация о судне, а также его трехмерное изображение. Однако на второй день работы экспозиции ни одного кораблика в колбе в музее не осталось.
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
«Они не пережили день открытия», — сказала одна из девушек-волонтеров. Но причина не в том, что посетители оказались нечисты на руку и украли ценные экспонаты. Колбы с макетами, одну за другой, случайно уронили на пол, и они разбились. Волонтеры пообещали, что в ближайшее время целостность экспозиции будет восстановлена. Правда, они не устают удивляться повадкам некоторых гостей музейного комплекса. Так, например, корреспондент стал свидетелем недоумения смотрительниц экспозиции «Аллея знаний», которые удивлялись, зачем гости выставки «рвут мох». Мох на стене — элемент инсталляции «Как спал Эдисон».
Павильон «Атом» представляет собой музейный комплекс с тремя подземными этажами. Самый нижний занимает экспозиция, посвященная истории советского атомного проекта и созданию термоядерной бомбы. Здесь есть кабинет Сталина, склад урана, лаборатории, ядерный реактор Ф-1, макет первой советской атомной бомбы РДС-1 и бункер, из которого можно увидеть испытания этой бомбы на полигоне в Семипалатинске. В момент взрыва посетители видят яркую вспышку в узком смотровом окошке, а затем — поднимающийся в небо атомный «гриб», в помещении при этом мигает свет и буквально трясутся стены от грохота.
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Залы, посвященные ядерной гонке, представляют собой реконструкцию квартир среднестатистических жителей конкурирующих стран: по левой стене — советского, по правой — американского гражданина.
Исторический экскурс завершается созданием термоядерной «Царь-бомбы». В финале экспозиции посетителям предлагается подписать Московский договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Копию документа можно получить на электронную почту. Правда, волонтеры на экспозиции предупреждают, что от этого документа «уже ничего не зависит».
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 12 апреля. По 131-й экспозиции ежедневно будет проводиться свыше 500 различных экскурсий. Вход на выставку свободный. Павильон «Атом» продолжит свою работу и после завершения выставки «Россия» как музейный комплекс.