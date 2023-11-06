Взрыв атомной бомбы показывают на ВДНХ в Москве. Это, пожалуй, лучший павильон выставки «Россия», но часть экспонатов не пережила открытие

Уже на второй день работы одного из самых популярных павильонов выставки «Россия» — музейного комплекса «Атом» — недосчитались некоторых экспонатов. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 ноября.



Пять маленьких макетов атомных судов в стеклянных колбах гостям павильона предлагалось ставить на мультимедийный стол в центре одной из экспозиций. Тогда на экране появлялась полная техническая информация о судне, а также его трехмерное изображение. Однако на второй день работы экспозиции ни одного кораблика в колбе в музее не осталось.