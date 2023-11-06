Камера сняла подростков, распыливших перцовку в лицо школьнику на Звездной. Они скрылись на бирюзовом автобусе

Распылившие в лицо школьнику перцовый баллончик уехали с места происшествия на автобусе. Это следует из видео, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 6 ноября.
«Фонтанка.ру»
На кадрах запечатлена остановка на Звездной улице. Один из подростков выкидывает руку с баллончиком в сторону школьника. Пострадавший хватается за лицо. Его обидчики, оглядываясь, убегают и заскакивают в автобус.
Пострадавшим стал ученик шестого класса. Подростки требовали у него денег, а когда получили отказ, применили перцовку.