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    Камера сняла подростков, распыливших перцовку в лицо школьнику на Звездной. Они скрылись на бирюзовом автобусе

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    Распылившие в лицо школьнику перцовый баллончик уехали с места происшествия на автобусе. Это следует из видео, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 6 ноября.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах запечатлена остановка на Звездной улице. Один из подростков выкидывает руку с баллончиком в сторону школьника. Пострадавший хватается за лицо. Его обидчики, оглядываясь, убегают и заскакивают в автобус.

    Пострадавшим стал ученик шестого класса. Подростки требовали у него денег, а когда получили отказ, применили перцовку.

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    Гость06 Ноя 2023 в 17:27
    Юнармейцы
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