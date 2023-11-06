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    Ещё один школьник пострадал от перца в Петербурге. Полиция ищет вымогавших деньги подростков

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    19 комментариев

    Ученик шестого класса имел неприятный разговор со старшеклассниками. Он отказал в денежной помощи и получил заряд перца в лицо.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне днём на остановке на Звёздной улице к 12-летнему школьнику подошли двое подростков. В грубой форме они потребовали денег, а когда получили отказ, распылили шестикласснику в лицо перцовый баллончик.

    О произошедшем мальчик рассказал бабушке. Она обратилась в службу 112, из которой информацию передали полиции. Сотрудники ищут агрессоров.

    Накануне девятиклассник из Красносельского района стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, после того как распылил перцовку на детской площадке.

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    Комментарии 19

    Гость06 Ноя 2023 в 13:16
    Ставки, думаю, очевидны.
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