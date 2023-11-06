Ещё один школьник пострадал от перца в Петербурге. Полиция ищет вымогавших деньги подростков

Ученик шестого класса имел неприятный разговор со старшеклассниками. Он отказал в денежной помощи и получил заряд перца в лицо.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне днём на остановке на Звёздной улице к 12-летнему школьнику подошли двое подростков. В грубой форме они потребовали денег, а когда получили отказ, распылили шестикласснику в лицо перцовый баллончик.

О произошедшем мальчик рассказал бабушке. Она обратилась в службу 112, из которой информацию передали полиции. Сотрудники ищут агрессоров.