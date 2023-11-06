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    В Кремле ответили на вопрос о выборах президента и возможном участии в них Путина

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    Владимир Путин пока не объявлял о выдвижении на новый президентский срок. Об этом 6 ноября ТАСС заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — отметил представитель Кремля.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Путин якобы уже принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 года.

    Некоторое время назад «Коммерсантъ» сообщал, что неформальная предвыборная кампания Владимира Путина может начаться уже в ноябре. Песков уточнил, что пока на выборы президента не заявилось ни одного кандидата. Он уже отмечал, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на новый срок, то реальную конкуренцию на выборах ему никто составить не сможет.

    По закону старт предвыборной кампании назначает Совет Федерации. Согласно действующим правилам, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о старте кампании сенаторы должны принять не ранее чем за 100 дней до дня голосования, то есть не раньше 8 декабря, но и не позднее чем за 90 дней, то есть до 19 декабря.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что от предстоящих выборов президента зависит судьба не только России, но и всего мира.

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