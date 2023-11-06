«Не вижу ничего страшного». Лавров — о Хэллоуине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хэллоуина. Об этом он сказал 6 ноября, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».
По мнению Лаврова, нет ничего разрушительного «в тех или иных традициях, которые приходят с Запада», главное, чтобы они не были довлеющими над российскими праздниками.
Министр не видит ничего страшного в Хэллоуине, однако он все же напомнил, что «если верить западным фильмам», иногда под прикрытием Хэллоуина совершаются «кровавые преступления». Лавров выразил надежду, что России это не грозит.
Хэллоуин восходит к традициям древних кельтов, отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. В последние десятилетия его активно празднуют по всему миру.
«Фонтанка» писала, что в этом году власти Якутии запретили этот праздник в школах и других образовательных учреждениях региона. А в ижевской школе решили отпраздновать Тыквенный Спас. Власти Краснодара попросили бизнес воздержаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий, а сам праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани.