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    Белоусов назвал «допустимый» уровень безработицы в России

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    14 комментариев

    В России оптимальным и допустимым уровнем безработицы является показатель в 3–4%. Об этом 5 ноября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия».

    «Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3–4%», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Чиновник отметил, что Россия практически вышла на социально допустимый уровень, теперь нужно закрепиться на уровне 3–4%.

    1 ноября президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции. Однако в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что крайне низкая безработица тормозит экономику России, потому как люди стали самым дефицитным ресурсом. Решить эту проблему можно было бы с помощью привлечения мигрантов, считает министр, в том числе из Центральной Азии, где «много рабочих рук».

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    Комментарии 14

    Гость05 Ноя 2023 в 19:42
    🤦‍♀️
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