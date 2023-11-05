Белоусов назвал «допустимый» уровень безработицы в России

В России оптимальным и допустимым уровнем безработицы является показатель в 3–4% . Об этом 5 ноября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия».



«Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3–4% », — сказал он (цитата по ТАСС).



Чиновник отметил, что Россия практически вышла на социально допустимый уровень, теперь нужно закрепиться на уровне 3–4% .



1 ноября президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции. Однако в начале сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что крайне низкая безработица тормозит экономику России, потому как люди стали самым дефицитным ресурсом. Решить эту проблему можно было бы с помощью привлечения мигрантов, считает министр, в том числе из Центральной Азии, где «много рабочих рук».

