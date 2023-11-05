«Для нас важна каждая жизнь». Губернатор ЕАО заявил, что регион готов принять беженцев из Израиля и Газы

Еврейская автономная область готова принять беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом 5 ноября заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.
Он подчеркнул, что многонациональной области долгие годы удается сохранять мир и спокойствие на своей земле, несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты.
«Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром», — пишет Гольдштейн в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки для участников программы добровольного переселения на Дальний Восток.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что антиеврейские беспорядки в Дагестане вечером 29 октября были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава региона Сергей Меликов, в свою очередь, удивился кадру, на котором один из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы заглядывал в турбину самолета. «А потом мне стало страшно. Туда заглядывает и смотрит: есть там еврей или нет? Ну над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам», — посетовал Меликов. Также он назвал участников беспорядков «трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения». Власти неоднократно говорили, что участники этих событий понесут наказание.