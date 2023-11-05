«Для нас важна каждая жизнь». Губернатор ЕАО заявил, что регион готов принять беженцев из Израиля и Газы

Еврейская автономная область готова принять беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом 5 ноября заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.



Он подчеркнул, что многонациональной области долгие годы удается сохранять мир и спокойствие на своей земле, несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты.



«Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром», — пишет Гольдштейн в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки для участников программы добровольного переселения на Дальний Восток.

