    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    744мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.04eur99.01

    «Для нас важна каждая жизнь». Губернатор ЕАО заявил, что регион готов принять беженцев из Израиля и Газы

    1039
    23 комментария

    Еврейская автономная область готова принять беженцев из Израиля и сектора Газа. Об этом 5 ноября заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.

    Он подчеркнул, что многонациональной области долгие годы удается сохранять мир и спокойствие на своей земле, несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты.

    «Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром», — пишет Гольдштейн в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки для участников программы добровольного переселения на Дальний Восток.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что антиеврейские беспорядки в Дагестане вечером 29 октября были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава региона Сергей Меликов, в свою очередь, удивился кадру, на котором один из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы заглядывал в турбину самолета. «А потом мне стало страшно. Туда заглядывает и смотрит: есть там еврей или нет? Ну над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам», — посетовал Меликов. Также он назвал участников беспорядков «трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения». Власти неоднократно говорили, что участники этих событий понесут наказание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close