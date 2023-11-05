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    Петербурженка угодила в реанимацию после попытки сбросить лишнее при помощи слабительного и мочегонного

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    16-летняя жительница Приморского района Петербурга находится в реанимации детской больницы имени Филатова после попытки экстренного похудения. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 ноября.

    Юную девушку госпитализировали накануне около пяти часов вечера. У пациентки диагностировано острое отравление смесью препаратов. Выяснилось, что пострадавшая очень хотела похудеть и выпила по три таблетки слабительного и мочегонного.

    Двумя месяцами ранее «Фонтанка» писала о 13-летней девочке, которая также хотела похудеть при помощи популярного мочегонного препарата. Секрет стройной фигуры она подсмотрела в TikTok.

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