Петербурженка угодила в реанимацию после попытки сбросить лишнее при помощи слабительного и мочегонного

16-летняя жительница Приморского района Петербурга находится в реанимации детской больницы имени Филатова после попытки экстренного похудения. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 ноября.



Юную девушку госпитализировали накануне около пяти часов вечера. У пациентки диагностировано острое отравление смесью препаратов. Выяснилось, что пострадавшая очень хотела похудеть и выпила по три таблетки слабительного и мочегонного.

Двумя месяцами ранее «Фонтанка» писала о 13-летней девочке, которая также хотела похудеть при помощи популярного мочегонного препарата. Секрет стройной фигуры она подсмотрела в TikTok.