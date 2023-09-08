Школьница из Петербурга пересмотрела TikTok и попала в больницу

13-летняя школьница из Петербурга попала в больницу с отравлением после просмотров роликов в приложении TikTok. «Добрые» блогеры подсказали девочке, как похудеть, но не объяснили, что это может быть опасно.



Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне вечером в детскую больницу имени Филатова с Бухарестской улицы поступила девочка. Врачи выяснили, что в среду пациентка с целью похудения выпила полтора блистера мочегонного препарата. Отец школьницы пояснил, что та купила таблетки у станции метро «Нарвская» по наущению блогеров из TikTok.