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    Школьница из Петербурга пересмотрела TikTok и попала в больницу

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    13-летняя школьница из Петербурга попала в больницу с отравлением после просмотров роликов в приложении TikTok. «Добрые» блогеры подсказали девочке, как похудеть, но не объяснили, что это может быть опасно.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне вечером в детскую больницу имени Филатова с Бухарестской улицы поступила девочка. Врачи выяснили, что в среду пациентка с целью похудения выпила полтора блистера мочегонного препарата. Отец школьницы пояснил, что та купила таблетки у станции метро «Нарвская» по наущению блогеров из TikTok.

    Ребенка оставили в отделении под наблюдением.

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