Умелые мужчины, отзовитесь. Приют «Ильинка», переживший сильный пожар, ищет волонтёров

Приюте для бездомных животных «Ильинка» в Красногвардейском районе Петербурга ищет волонтёров. Об этом «Фонтанке» рассказали 4 ноября в самом приюте.



В августе в приюте был серьёзный пожар, погибли четыре собаки. С тех пор «Ильинку» восстанавливают. Территорию зачистили от последствий пожара, в административном здании заменили окна и двери, которые уничтожил огонь. Частично построены и утеплены будки для собак, планируется ещё один утепленный вольер, очень нужна кухня.