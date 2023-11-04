Умелые мужчины, отзовитесь. Приют «Ильинка», переживший сильный пожар, ищет волонтёров

Приюте для бездомных животных «Ильинка» в Красногвардейском районе Петербурга ищет волонтёров. Об этом «Фонтанке» рассказали 4 ноября в самом приюте.
В августе в приюте был серьёзный пожар, погибли четыре собаки. С тех пор «Ильинку» восстанавливают. Территорию зачистили от последствий пожара, в административном здании заменили окна и двери, которые уничтожил огонь. Частично построены и утеплены будки для собак, планируется ещё один утепленный вольер, очень нужна кухня.
В связи с этим приют ищет:
- плотников — крепких мужчин,
- волонтёров на выгул собак и уборку,
- волонтеров для кураторства над закрепленным за ними животным, которые смогут помочь в поиске семьи для собак и кошек,
- автоволонтёров — для возможности отвезти нуждающихся животных на прием в больницу, спонсоров.
Сейчас в приюте живут 248 собак, 24 кошки, семь голубей и одна свинья.