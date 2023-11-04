    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, вос

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.04eur99.01

    Умелые мужчины, отзовитесь. Приют «Ильинка», переживший сильный пожар, ищет волонтёров

    574
    2 комментария
    Фото: приют «Ильинка»
    ПоделитьсяПоделиться

    Приюте для бездомных животных «Ильинка» в Красногвардейском районе Петербурга ищет волонтёров. Об этом «Фонтанке» рассказали 4 ноября в самом приюте.

    В августе в приюте был серьёзный пожар, погибли четыре собаки. С тех пор «Ильинку» восстанавливают. Территорию зачистили от последствий пожара, в административном здании заменили окна и двери, которые уничтожил огонь. Частично построены и утеплены будки для собак, планируется ещё один утепленный вольер, очень нужна кухня.

    ПоделитьсяПоделиться

    В связи с этим приют ищет:

    • плотников — крепких мужчин,
    • волонтёров на выгул собак и уборку,
    • волонтеров для кураторства над закрепленным за ними животным, которые смогут помочь в поиске семьи для собак и кошек,
    • автоволонтёров — для возможности отвезти нуждающихся животных на прием в больницу, спонсоров.
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас в приюте живут 248 собак, 24 кошки, семь голубей и одна свинья.

    Фото: приют «Ильинка»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПриютПриют для животныхПриют для бездомных животныхВолонтеры
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    Гость04 Ноя 2023 в 22:10
    волонтер собес едник
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close