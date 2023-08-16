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    «Сгорела кухня, погибли собаки». Пожар в приюте для бездомных животных на Ржевке не обошёлся без жертв

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    Четыре собаки погибли при пожаре в приюте «Ильинка» в Красногвардейском районе Петербурга 16 августа. Об этом организаторы рассказали в группе «ВКонтакте».

    Последствия показали в районной администрации. По данным МЧС, на Поселковой улице горели деревянные вольеры на площади в 50 квадратных метров. В приюте уточнили, что сгорели два вольера, кухня, пострадало здание.

    «На месте уже работают волонтеры, а все, кто хочет помочь, — в поликлинике № 107 на ул. Коммуны, 36, на 1-м этаже организован сбор необходимых вещей и корма. В первую очередь необходим сухой корм для собак», — пишет глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

    «Пресс-сек Красногвардейского»

    Пожарных на Поселковую улицу вызвали через полчаса после полудня. К двум часам возгорание ликвидировали. В МЧС сообщали, что медики скорой осматривали женщину, госпитализация ей не потребовалась.

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    Гость16 Авг 2023 в 18:57
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