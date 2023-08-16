Приют для собак горел на Ржевке: сотрудники смогли вывести из огня всех животных

На Ржевке из горящего приюта спасли тридцать собак.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 16 августа, возгорание произошло по адресу Поселковая улица, 18. Горели вольеры в помещении 100 квадратных метров на площади 50 квадратных метров.
Сотрудники смогли эвакуировать из вольеров 30 собак. Никто из животных не пострадал, сообщили в администрации Красногвардейского района
В 13.09 возгорание было локализовано.
Медики сейчас осматривают сотрудницу приюта.
Судя по картам, на Поселковой улице их два. Один - фонд «Ржевка», там, согласно информации с сайта, обитает порядка трёхсот кошек и собак. На той же улице находится приют для собак «Ильинка». Как уточнили «Фонтанке», пожар тушили у них. «Ильинке» готовятся помогать соседи.