    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    765мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.42eur106.57

    Приют для собак горел на Ржевке: сотрудники смогли вывести из огня всех животных

    491
    2 комментария

    На Ржевке из горящего приюта спасли тридцать собак.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 16 августа, возгорание произошло по адресу Поселковая улица, 18. Горели вольеры в помещении 100 квадратных метров на площади 50 квадратных метров.

    Сотрудники смогли эвакуировать из вольеров 30 собак. Никто из животных не пострадал, сообщили в администрации Красногвардейского района

    В 13.09 возгорание было локализовано.

    Медики сейчас осматривают сотрудницу приюта.

    Судя по картам, на Поселковой улице их два. Один - фонд «Ржевка», там, согласно информации с сайта, обитает порядка трёхсот кошек и собак. На той же улице находится приют для собак «Ильинка». Как уточнили «Фонтанке», пожар тушили у них. «Ильинке» готовятся помогать соседи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПриютПриют для бездомных животныхПожар
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    5774211689416 Авг 2023 в 13:35
    молодцы!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close