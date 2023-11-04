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    Новые бомбардировки Газы: под ударом школа, мечети, территория больницы, жилые дома

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    Израильские военные самолеты атаковали школу Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев Джебалия, расположенном в северной части сектора Газа. В школе находятся сотни беженцев, есть раненые (сколько, пока неизвестно), многие из них были доставлены в больницу. Об этом сообщает 4 ноября телеканал Al Jazeera.

    Школой управляет агентство ООН по делам палестинских беженцев. За последние дни Джебалия трижды подвергалась бомбардировкам.

    Почти одновременно израильские силы атаковали территорию, прилегающую к больнице Ан-Наср в Газе. Как передает телеканал Al Hadath, есть убитые и раненые.

    Атакован, по данным Al Jazeera, и густонаселенный район в центральном районе города Газа. Сейчас там под завалами ищут людей.

    По данным Anadolu, за последние несколько часов израильская армия разбомбила две мечети на юге города Газа: мечети Али бин Аби Талиба и Аль-Истиджаба в районе Аль-Сабра.

    По данным организации Save the Children, с 7 октября на оккупированном Западном Берегу был убит по меньшей мере 41 ребенок — в дополнение к тысячам детей, погибшим в результате бомбардировок сектора Газа.

    Напомним, 3 ноября в результате израильского удара по территории больницы Аль-Шифа в городе Газа, по данным органов здравоохранения, погибли 15 человек и 50 получили ранения. В заявлении Израиля говорится, что мишенью была машина скорой помощи, потому что она использовалась движением ХАМАС.

    4 ноября израильские военные зафиксировали несколько запусков снарядов из Ливана по Израилю.

    «За час было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по израильской территории. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ряду террористических объектов «Хезболлах» в Ливане», — сообщила армейская пресс-служба (цитата по ТАСС).

    В ходе эскалации конфликта число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По данным посольства РФ, погибли около 20 россиян.

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