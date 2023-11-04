На Новый год в Петербурге расхватали все коттеджи. На все остальное цены выросли до семи раз

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рощин Поделиться Поделиться





Владельцы коттеджей намерены выдавить из арендаторов по максимуму — ценник на жилье в новогоднюю ночь взлетел в среднем в 5–7 раз. И хотя до праздника еще почти два месяца и в октябре, по данным «Авито-Недвижимость», объем предложения загородной недвижимости в Ленобласти увеличился на 26 % в сравнении с прошлым годом, забронировать домик по адекватной стоимости уже практически невозможно — почти все расхватали. Днем в четверг, 2 ноября, для аренды на 31 декабря на сайте были доступны всего 272 предложения, включая Ленобласть и Карелию, хотя в обычное время их число превышает тысячу.



Средняя арендная ставка загородных объектов выросла на 20 % и составила 6 тысяч рублей за сутки проживания, говорит руководитель направления краткосрочной аренды «Авито-Недвижимости» Артём Кромочкин. На 17 % подтянулась по стоимости и ставка краткосрочной аренды — теперь за разовый ночлег среди сосен в среднем просят 7 тысяч рублей. Но это — в обычное время. И хотя эксперт уверяет, что традиционно к Новому году стоимость посуточной аренды загородной недвижимости увеличивается на 30%, в реальном мире расценки на 31 декабря замахнулись на рекорд.



Поторговаться с владельцем и сбить цену теперь не выйдет — в категории краткосрочной аренды дач платформа перешла на транзакционную модель. Это значит, что сначала нужно оставить заявку на бронирование, дождаться одобрения владельца и внести 30 % стоимости. Как говорится, бери что дают. Оставшуюся сумму владелец будет ждать при заселении.

Впрочем, шанс найти бюджетные варианты все еще есть. Правда, добираться до них далеко и придется мириться с неудобствами в виде двухъярусных кроватей или раскладушек.



Снять коттедж на Новый год рядом с Петербургом

Искать уютный домик вдоль Приморского шоссе — напрасная трата времени. В первые дни ноября вплоть до Зеленогорска «Фонтанка» нашла только три варианта: домик площадью 36 квадратов со всеми удобствами на Средней аллее садоводства ЛВС Ленэнерго (20 километров от Петербурга), такой же оснащенности площадью 80 кв. м. в Сестрорецке на Советском проспекте (53 километра) и в самом Зеленогорске (60 км от города) площадью 90 квадратов. Заплатить только за одну ночь нигде не получится — арендодатель возьмет с вас плату за четверо суток, до 3 января.



И если в садоводстве ценник выльется более-менее в лояльную сумму в 15,3 тысячи за сутки, то за сказку в Сестрорецке придется отдать 25 тысяч, за квадраты в Зеленогорске — 35. Примечательно, что в обычное время дома в Сестрорецке и в садоводстве сдаются за 5 тысяч рублей, в Зеленогорске за 6,6 тысячи.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





В северном направлении вариантов разгуляться чуть больше. Домик на 80 квадратов в деревне Юкки (25 километров от города) пока еще можно забронировать по 15,5 тысячи за сутки. Еще пять тысяч попросят оставить в залог. В обычные дни снять тот же дом можно за 5,5 тысячи рублей.

Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





В двухэтажном доме площадью 120 кв. м с удобствами в деревне Вартемяги (36 километров от центра города) компанию из 6 человек готовы разместить за 30 тысяч в сутки. В обычное время тот же дом владелец готов предоставить за 6 тысяч.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Аренда трехкомнатного коттеджа на 110 квадратов в садовом товариществе «Токсовское» (33 км от центра) в обычное время обойдется от 5 тысяч за сутки, однако 31 декабря дом сдают в 6,5 раза дороже — за 33 тысячи рублей.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Кратно поднялась цена и на домик на берегу Ладожского озера в деревне Морье (90 км от центра) — с 7 тысяч рублей в обычные дни и до 25 тысяч за сутки в новогоднюю ночь. Владелец уверяет, что на 36 квадратах смогут вольготно разместиться до 4 гостей. Из плюсов — бесконечные уединения и тишина, поскольку избушка расположена на территории воинской части, куда пускают строго по пропускам. В обычные дни жилище сдают за 7 тысяч.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Бюджетные варианты аренды домика на Новый год Чем более нехоженые места, тем дороже аренда. Деревянный дом площадью 56 кв. м в деревне Ягодное (100 км от Петербурга) готовы предоставить на Новый год шестерым гостям за 40 тысяч рублей, хотя в обычное время отдают за 6. Для ночлега хозяин предусмотрел два двуспальных дивана и раскладушку на верхнем этаже и ещё один двуспальный диван на нижнем. В стоимость включена сауна и душевая кабина с режимом «хаммам».



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Под Выборгом (140 км) ценник на аренду варьируется в диапазоне от 7 до 25 тысяч рублей за сутки, в зависимости от фешенебельности домика: за 7 вас разместят в деревянном домике площадью 50 квадратов и пустым двором, за 25 тысяч это будет кирпичный дом на 150 квадратов с бильярдным столом и изразцовой печью в непосредственной близости от парка Монрепо. В ничем не примечательные дни особняк предлагают снять за 10 тысяч рублей, деревянную избушку — за 3,9 тысячи. Мешкать не стоит — когда журналист под видом интересанта вышел на связь с владельцем деревянного домика, стоимость аренды на 31 декабря подскочила вдвое.



— В эти даты 6,9 тысячи, — уведомил владелец.

Но даже по такой цене на общем фоне вариант выглядит нестрашно.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





избушка



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Снять коттедж на Красном озере Дороже всего обойдется снять домик в загородном клубе «Имола» в деревне Светлое (110 км) — 70 тысяч в новогоднюю ночь против 10 тысяч в обычные будни и 15 тысяч в выходные. Трехкомнатный домик площадью 119 квадратов на берегу Красного озера может вместить 8 гостей, любителей горных лыж он может прельстить наличием вблизи трех горнолыжных курортов. Кроме мангала и сауны, во дворе заняться нечем.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Самые дешевые варианты на Новый год Не сильно кусачие ценники можно выловить в юго-восточном направлении от города. В 104 километрах от центра Петербурга по Мурманскому шоссе четырехкомнатный домик площадью 70 кв. м в поселке Зелёный Берег пока еще отдают по 7 тысяч за сутки. Из всех развлечений — сауна прямо в доме и качели во дворе. Зато можно с питомцами.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





За 4 тысячи в сутки владельцы готовы сдать дом на 40 квадратов в городском поселке Лебяжье (78 км от центра Петербурга). В доме-шалаше, построенном по финской технологии, 2 этажа, мебель от IKEA и свободная планировка. Арендодатель уверяет, что в нем свободно разместится компания из 4 человек. Из развлечений — мангал и пешие прогулки. Можно взять с собой и питомца, правда, за отдельную плату.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Самые крутые варианты на Новый год

В самом Петербурге, в пределах КАДа, из доступных вариантов есть только один — таунхаус на 150 квадратов на крыше 20-этажного дома по улице Матроса Железняка с четырьмя спальными местами. Новогодние сутки обойдутся постояльцам в 72 тысячи рублей, из расчета 3 тысячи в час.



— Гости спрашивают, но никто пока не внес предоплату. За развлекательную программу в новогоднюю ночь, с 11 вечера до 3 утра, доплата 10 тысяч. Если будете брать с банным комплексом и фуршетным меню, то 15 тысяч, — рассказали в агентстве.



В непраздничные дни за компанию 2–4 человека здесь просят 65 тысяч, в выходные — 85.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Снять домик на Новый год в Карелии Встретить Новый год бюджетно можно в Карелии, пока еще там остались варианты размещения по 15 тысяч рублей за сутки. Двухкомнатный деревянный домик на 90 квадратов в поселке Лумиваара (230 км) может вместить до 5 гостей, кому-то придется спать на двухъярусной кровати. Из развлечений — сауна, мангал и гора Филин, куда можно выбраться на экскурсию. Стоит ли говорить, что в обыкновенные дни тот же дом обойдется втрое дешевле.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Есть вариант и для искушенных, который обычно сдают по 7 тысяч рублей, а в новогодние сутки по 35 тысяч, — треугольный дом в СНТ Нево-Сортавала (260 км). В жилище площадью 45 квадратов могут втиснуться 4 человека, правда, двоим придется спать на раскладном диване.



Фото: скриншот сайта сервиса бесплатных объявлений Поделиться Поделиться





Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

