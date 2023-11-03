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    Размер имеет значение. Екатеринбург захватили огромные снежные пенисы

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    Парад огромных снежных гениталий наблюдают вот уже несколько дней жители Екатеринбурга. Город завален снегом, и уральцы развлекаются кто как может.

    Главный тренд наступившей в Екатеринбурге зимы — слепить из снега огромный фаллос, чем больше — тем лучше. Местные власти шутку не поняли и объявили снежным фигурам войну, рассказывает 3 ноября портал E1.RU.

    Первый неприличный обелиск появился на Ленина, рядом с корпусом УрФУ. Уже вечером коммунальщики подогнали трактор и снесли его, после чего студенты запустили целый флешмоб «членолепия»(термин оставим на совести екатеринбургских коллег).

    Как пишет E1.RU, неприличных снежных изваяний настолько много, что городские власти подумывают привлечь к решению проблемы полицию.

    Местные СМИ сообщают, что вице-мэр города Алексей Бубнов требует наказать «скульпторов». Он попросил горожан присылать снимки снежного непотребства лично ему — чтобы иметь возможность немедленно направить по каждому новому адресу группу зачистки.

    Нужно отметить, что «Фонтанка» зафиксировала «снежный» тренд в Петербурге еще в 2008 году. Причем тоже в ноябре. Тогда в Екатерининском саду появился снежный фаллос огромных размеров. Правда, тракторов на борьбу со срамом тогда, видимо, не хватало. Поэтому дворникам пришлось поработать ломами.

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    Снежный членЕкатеринбург
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