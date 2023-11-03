Размер имеет значение. Екатеринбург захватили огромные снежные пенисы

Парад огромных снежных гениталий наблюдают вот уже несколько дней жители Екатеринбурга. Город завален снегом, и уральцы развлекаются кто как может.

Главный тренд наступившей в Екатеринбурге зимы — слепить из снега огромный фаллос, чем больше — тем лучше. Местные власти шутку не поняли и объявили снежным фигурам войну, рассказывает 3 ноября портал E1.RU.

