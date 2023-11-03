СК: По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы проходят 20 подозреваемых

Установлены личности 20 подозреваемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом 3 ноября сообщает Следственный комитет РФ.
По предварительным данным, ущерб составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы, сообщает 3 ноября Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что в Махачкале число граждан, арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту, выросло до 15 человек. Все они признаны виновными по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
29 октября толпа людей ворвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Недовольные, как предполагается, искали прилетевших граждан Израиля, проверяли выезжавшие с территории машины. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, задержаны более 80 человек. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается как минимум в 285 миллионов рублей.