Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой»

Владимир Путин высказался о внутренней экономике России. 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты РФ он заявил, что российская экономика должна быть суверенной и независимой, но при этом связанной с мировым хозяйством.
Президент отметил, что экономика должна быть самодостаточной, чтобы позволять стране «не только выживать, но и идти вперед».
«Когда мы сейчас превращаемся с вами в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% – это перерабатывающее производство, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцами, что мы бензоколонка, а не экономика, – когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-либо организаций. Тогда будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», – заявил Путин.
Ранее президент заявил, что единство народа всегда помогало России на переломных этапах. Владимир Путин также поблагодарил членов Общественной палаты, которые находятся под санкциями, сказав, что так «противник оценивает то, что вы делаете для России».
О том, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, Путин также говорил в декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции. Тогда он сообщил, что 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. 16 июня 2023 года президент на ПМЭФ заявил, что за январь - май ненефтегазовые доходы страны выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил +28,5%. Он добавил, что Россия слезает с нефтяной иглы.