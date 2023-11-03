Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой»

Владимир Путин высказался о внутренней экономике России. 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты РФ он заявил, что российская экономика должна быть суверенной и независимой, но при этом связанной с мировым хозяйством.



Президент отметил, что экономика должна быть самодостаточной, чтобы позволять стране «не только выживать, но и идти вперед».

«Когда мы сейчас превращаемся с вами в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% – это перерабатывающее производство, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцами, что мы бензоколонка, а не экономика, – когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-либо организаций. Тогда будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», – заявил Путин.