Путин сравнил Запад с Золотой Ордой и поблагодарил Александра Невского

Владимир Путин выступил на встрече с членами нового состава Общественной палаты России. Свою речь 3 ноября президент начал с обращения к истории и Александру Невскому.
Встреча прошла накануне праздника — Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Путин заявил, что единство народа всегда помогало России на переломных этапах.
«Ведь он [Александр Невский] ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного: наш язык, традиции, культуру, на что претендовали западные завоеватели. <…> Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Во многом то же самое происходит и сегодня», — сказал президент.
Путин также поблагодарил членов Общественной палаты, которые находятся под санкциями, сказав, что так «противник оценивает то, что вы делаете для России». Новый, восьмой состав Общественной палаты РФ был сформирован в июне 2023 года.