Путин сравнил Запад с Золотой Ордой и поблагодарил Александра Невского

Владимир Путин выступил на встрече с членами нового состава Общественной палаты России. Свою речь 3 ноября президент начал с обращения к истории и Александру Невскому.



Встреча прошла накануне праздника — Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Путин заявил, что единство народа всегда помогало России на переломных этапах.

«Ведь он [Александр Невский] ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного: наш язык, традиции, культуру, на что претендовали западные завоеватели. <…> Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Во многом то же самое происходит и сегодня», — сказал президент.