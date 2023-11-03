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    Двух человек госпитализировали после пожара на набережной канала Грибоедова

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    Из-за пожара в доме 59 на набережной канала Грибоедова пострадали два человека — их госпитализировали. Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказала пресс-служба петербургского МЧС.

    В службу сообщение о пожаре поступило в 13:09. Огонь ликвидировали через час силами 20 человек личного состава и 4 единиц техники.

    Происшествие взяла под контроль прокуратура Адмиралтейского района. В ведомстве пообещали установить причины и обстоятельства пожара.

    «Фонтанка» опубликовала фотографии и видео с места возгорания. На снимках видно, как столб дыма поднимается из окон дома на набережной канала Грибоедова.

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    ПожарНабережная канала ГрибоедоваПрокуратура ПетербургаМЧС
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