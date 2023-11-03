Столб дыма поднимается из окон на набережной канала Грибоедова

Пожар произошел в доме на набережной канала Грибоедова. Фотографии и видео с места в пятницу, 3 ноября, появились в Telegram-канале «SOS Снос».

Как видно на снимках, возгорание произошло на первом этаже — столб дыма валил из окон дома, выходящих во двор.

В МЧС рассказали, что в одной из квартир дома 59 на набережной канала Грибоедова горела обстановка на площади в 4 «квадрата». Сообщение о пожаре поступило в 13:09. Сейчас двух человек осматривают медики бригады скорой помощи.



К ликвидации возгорания привлекали 20 человек и 4 единицы техники.