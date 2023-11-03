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    Жительница Уфы до смерти избила 3-летнего сына за капризы и непослушание

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    Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан
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    Правоохранители расследуют убийство трехлетнего мальчика в Уфе. Приемная мать «успокоила» раскапризничавшегося ребенка навсегда.

    Утром 29 октября в местную полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Уфе найден мертвым 3-летний мальчик, сообщает 3 ноября пресс-служба МВД Башкортостана. Его приемная мать сказала правоохранителям, что мальчик во сне упал со второго яруса кровати. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что травма, приведшая к смерти ребенка, с падением из кровати не связана. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

    По версии следствия, 38-летняя уфимка, усыновившая мальчика, раздраженная из-за того, что сын не слушался, капризничал и мешал спать, избила ребенка, из-за чего тот вскоре скончался, сообщает СУ СК РФ по Башкортостану. Женщина признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи работают со свидетелями и изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи. В ходе расследования дадут оценку и действиям опеки.

    Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан

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    Республика БашкортостанУфаУбийство ребенка
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