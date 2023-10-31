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    Сбер выдал с начала года почти 500 млрд рублей застройщикам Северо-Запада

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    За три квартала этого года Сбер увеличил объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада на 13% относительно того же периода прошлого года. Объем финансирования достиг 493 млрд рублей, а портфель жилищного кредитования превысил 341 млрд рублей.

    Более 65 девелоперов стали новыми клиентами банка — им выдан 161 млрд рублей. Участники строительного рынка брали финансирование в Сбере под разные цели и стадии своих проектов: на покупку земли, проектные затраты, а также кредиты под будущую прибыль от реализуемых проектов на развитие новых площадок.

    Как уточняют в Сбере, большинство застройщиков региона сегодня строят свои объекты с использованием счетов эскроу в рамках 214-ФЗ.Такая схема защищает интересы дольщиков и обеспечивает строительной компании стабильный источник финансирования со стороны банков.

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