Сбер выдал с начала года почти 500 млрд рублей застройщикам Северо-Запада





За три квартала этого года Сбер увеличил объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада на 13% относительно того же периода прошлого года. Объем финансирования достиг 493 млрд рублей, а портфель жилищного кредитования превысил 341 млрд рублей.



Более 65 девелоперов стали новыми клиентами банка — им выдан 161 млрд рублей. Участники строительного рынка брали финансирование в Сбере под разные цели и стадии своих проектов: на покупку земли, проектные затраты, а также кредиты под будущую прибыль от реализуемых проектов на развитие новых площадок.

