За кражу военных наград у пенсионерки задержан петербуржец с неисправимой страстью к чужому

Оперативники уголовного розыска нашли квартиранта, растворившегося вместе с памятью об отце-герое петербургской пенсионерки. За хищения в Калининском районе Петербурга его ловят не впервые. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября.



Подозреваемого в краже из квартиры на Светлановском задержали накануне на Северном проспекте. Им оказался 45-летний официально не трудоустроенный мужчина, который в последнее время жил на Парнасе.



Ему вменяют хищение кофейника, сервиза из хрусталя, антикварной перечницы, а также медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Награды принадлежали покойному отцу 83-летней пенсионерки. С мая она сдавала комнату в коммуналке на Светлановском жильцу по имени Игорь. Вместе с ним в середине октября исчезли памятные вещи и ценности на 200 тысяч рублей.