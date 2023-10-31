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    За кражу военных наград у пенсионерки задержан петербуржец с неисправимой страстью к чужому

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    Оперативники уголовного розыска нашли квартиранта, растворившегося вместе с памятью об отце-герое петербургской пенсионерки. За хищения в Калининском районе Петербурга его ловят не впервые. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября.

    Подозреваемого в краже из квартиры на Светлановском задержали накануне на Северном проспекте. Им оказался 45-летний официально не трудоустроенный мужчина, который в последнее время жил на Парнасе.

    Ему вменяют хищение кофейника, сервиза из хрусталя, антикварной перечницы, а также медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Награды принадлежали покойному отцу 83-летней пенсионерки. С мая она сдавала комнату в коммуналке на Светлановском жильцу по имени Игорь. Вместе с ним в середине октября исчезли памятные вещи и ценности на 200 тысяч рублей.

    Игорь провёл ночь в изоляторе временного содержания. Условия ему знакомы. За кражу его судили ещё в 90-е. Позже он ещё не раз попадался на имущественных преступлениях, в том числе в Калининском районе города. По предварительным данным, осенью 2017 года он оказался на свободе условно-досрочно, не отбыв чуть меньше полугода очередного срока.

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    КриминалКража
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