Военные награды и антикварную перечницу похитили из квартиры на Светлановском. Это не единственная кража в районе

Две петербурженки с разницей в несколько часов заявили о квартирной краже в Калининском районе города. Воры могли похозяйничать у них ещё летом.



83-летняя жительница пятиэтажки на Светлановском проспекте обратилась в полицию накануне вечером, хватившись содержимого комода, стало известно «Фонтанке» 20 октября. Исчезли медали покойного отца: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в ВОВ».



Под подозрение пенсионерки попал мужчина, который с мая снимал одну из комнат в двухкомнатной квартире. Хозяйка в это время жила на даче. Вместе с квартирантом пропали также кофейник, вазы из хрусталя, шесть фужеров, столько же хрустальных стаканов и перечница XIX века. Ущерб заявительница оценила в 200 тысяч рублей, награды отца для неё, понятно, бесценны.

