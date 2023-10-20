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    Военные награды и антикварную перечницу похитили из квартиры на Светлановском. Это не единственная кража в районе

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    1 комментарий

    Две петербурженки с разницей в несколько часов заявили о квартирной краже в Калининском районе города. Воры могли похозяйничать у них ещё летом.

    83-летняя жительница пятиэтажки на Светлановском проспекте обратилась в полицию накануне вечером, хватившись содержимого комода, стало известно «Фонтанке» 20 октября. Исчезли медали покойного отца: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в ВОВ».

    Под подозрение пенсионерки попал мужчина, который с мая снимал одну из комнат в двухкомнатной квартире. Хозяйка в это время жила на даче. Вместе с квартирантом пропали также кофейник, вазы из хрусталя, шесть фужеров, столько же хрустальных стаканов и перечница XIX века. Ущерб заявительница оценила в 200 тысяч рублей, награды отца для неё, понятно, бесценны.

    Ещё одна кража случилась примерно в двух километрах, в высотке на проспекте Луначарского. 62-летняя владелица отсутствовала с конца августа, вернувшись, обнаружила, что дверь в её однушку повреждена. Она недосчиталась хранившегося в шкафу золота на 300 тысяч рублей: корпуса от часов, перстня с рубином, цепочки и двух обручальных колец.

    По обоим фактам возбуждено дело о краже.

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    Награды ВОВКражаКвартирная кража
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    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 09:41
    Орудует шайка воровская под покрывательством полицейских. В доме есть люди - наводчики , которые знают что у кого есть и когда кто дома, разветвленная сеть. Полиция никого не остановит, с ней делятся.
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