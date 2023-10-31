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    Огненный рассвет над Петербургом — если вы его пропустили, смотрите подборку лучших кадров

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    3 комментария

    Редкой красоты рассвет, особенно для середины осени, смогли наблюдать петербуржцы утром 31 октября. Если вы его пропустили, смотрите кадры супервидовых веб-камер.

    Читательница «Фотанки» Надежда прислала фотографию, сделанную в 8 часов по дороге из Выборга.

    Фото: читательница «Фотанки» Надежда
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    А вот как выглядело утреннее небо с высоты птичьего полёта.

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    К половине двенадцатого облака практически полностью затянули небо. Во второй половине дня из-за нового циклона ожидаются осадки.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Как выглядит город в режиме реального времени, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

    Фото: читательница «Фотанки» Надежда
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    ПогодаПогода в ПетербургеРассветКрасивое небо
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