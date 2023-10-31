Огненный рассвет над Петербургом — если вы его пропустили, смотрите подборку лучших кадров

Редкой красоты рассвет, особенно для середины осени, смогли наблюдать петербуржцы утром 31 октября. Если вы его пропустили, смотрите кадры супервидовых веб-камер.
Читательница «Фотанки» Надежда прислала фотографию, сделанную в 8 часов по дороге из Выборга.
А вот как выглядело утреннее небо с высоты птичьего полёта.
К половине двенадцатого облака практически полностью затянули небо. Во второй половине дня из-за нового циклона ожидаются осадки.
Как выглядит город в режиме реального времени, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».