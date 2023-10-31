Тепло приходит в Петербург. А вместе с ним — дожди

В Петербурге средний месяц осени заканчивается потеплением.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября в городе в первой половине дня без существенных осадков, во второй — дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 1–3. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
«Сегодня Северная столица окажется в передней части циклона, центр которого в середине дня выйдет в акваторию Балтийского моря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, ближе к вечеру начнутся дожди, на севере области в начале дня мокрый снег с ледяными дождями. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
1 ноября тоже будет дождь: ночью сильный, днем небольшой, местами умеренный. Ночью — плюс 1–3 градуса, днём до плюс 6–8. В четверг, 2 ноября, немного похолодает.