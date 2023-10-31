    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.24eur98.62

    На шахте под Карагандой нашли, предположительно, останки ещё одного человека

    369
    обсудить

    После аварии на шахте имени Костенко в Казахстане найдены тела 45 шахтёров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Об этом 31 октября сообщает Kazinform со ссылкой на министерство по ЧС РК.

    Личности 40 человек установлены. Шестеро пока не опознаны, для их идентификации нужны экспертизы.


    «Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен», — рассказал министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства.

    В шахте ведется обследование горных выработок и откачка воды на отдельных участках. Открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. При этом разрушения значительные. В частности, смещено горно-шахтное оборудование, выведены из строя вентиляционные сооружения.

    Напомним, ночью 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв, предположительно, газометана. В шахте находились 252 человека, на поверхность удалось вывести 205 шахтеров. По официальным данным на 30 октября, число погибших составляло 45 человек. Подробнее об аварии читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШахтаВзрыв в шахтеКазахстан
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close