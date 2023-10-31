На шахте под Карагандой нашли, предположительно, останки ещё одного человека

После аварии на шахте имени Костенко в Казахстане найдены тела 45 шахтёров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Об этом 31 октября сообщает Kazinform со ссылкой на министерство по ЧС РК.
Личности 40 человек установлены. Шестеро пока не опознаны, для их идентификации нужны экспертизы.
«Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен», — рассказал министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства.
В шахте ведется обследование горных выработок и откачка воды на отдельных участках. Открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. При этом разрушения значительные. В частности, смещено горно-шахтное оборудование, выведены из строя вентиляционные сооружения.
Напомним, ночью 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв, предположительно, газометана. В шахте находились 252 человека, на поверхность удалось вывести 205 шахтеров. По официальным данным на 30 октября, число погибших составляло 45 человек. Подробнее об аварии читайте на «Фонтанке».