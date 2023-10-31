На шахте под Карагандой нашли, предположительно, останки ещё одного человека

После аварии на шахте имени Костенко в Казахстане найдены тела 45 шахтёров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Об этом 31 октября сообщает Kazinform со ссылкой на министерство по ЧС РК.

Личности 40 человек установлены. Шестеро пока не опознаны, для их идентификации нужны экспертизы.



«Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен», — рассказал министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства.

