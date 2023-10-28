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    Взрывная волна на 2 км и мизерные шансы найти живых: подробности взрыва в Казахстане

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    2 комментария

    Число погибших шахтеров в Казахстане может значительно вырасти — уже погибли 33, и шансы найти 13 выживших весьма призрачные. Взрыв был очень большой силы, сообщил первый замдиректора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

    Масштабы трагедии 28 октября Сининский описал на брифинге, сообщает «Интерфакс». Сила взрыва в шахте была такой, что ударная волна разошлась на 2 км. Сразу после него вышла из строя система связи и в западном, и в восточном блоках, начались локальные пожары. Но попытки найти выживших продолжаются.

    Пожар на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел в ночь на 28 октября. В Казахстане объявлен траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру республики.

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    Гость28 Окт 2023 в 18:38
    Шахта же.
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