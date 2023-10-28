Десятки шахтеров погибли после взрыва в Казахстане

Количество погибших при аварии на шахте в Казахстане выросло до 32 человек, сообщает МЧС страны. Президент Владимир Путин выразил соболезнования.
Пожар на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел в ночь на 28 октября. Предприятие принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». По предварительным данным, причиной мог стать взрыв метана. Количество жертв выросло сначала до двух, а вскоре и до трех десятков. Поиск еще 14 шахтеров продолжается.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал Телеканал Хабар 24
В Генпрокуратуре Казахстана возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура.