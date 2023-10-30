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    Хакеры атаковали сайт платежной системы «Мир»

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    На оператора платежной системы «Мир» была совершена хакерская атака, сообщает 30 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в IT. По состоянию на 22:00 мск 30 октября сайт компании был недоступен, уточняет «Ъ». Атаку связывают с группировкой хакеров DumpForums.

    В то же время в НСПК отрицают утечку данных с сайта.

    «Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», — цитирует «Ъ» сообщение пресс-службы НСПК.

    В свою очередь DumpForums в своем телеграм-канале «поблагодарили за помощь коллег» из некого «Украинского киберальянса».

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