Россия отменила соглашение о безвизе с Украиной

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие соглашения правительств РФ и Украины о безвизовых поездках прекратило свое действие 1 января 2023 года. Соответствующий документ 30 октября размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение между государствами было подписано 16 января 1997 года и действовало до 1 июля 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для въезда на территорию страны гражданам РФ понадобятся визы. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины.