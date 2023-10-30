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    Россия отменила соглашение о безвизе с Украиной

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    20 комментариев

    Министерство иностранных дел России сообщило, что действие соглашения правительств РФ и Украины о безвизовых поездках прекратило свое действие 1 января 2023 года. Соответствующий документ 30 октября размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Соглашение между государствами было подписано 16 января 1997 года и действовало до 1 июля 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для въезда на территорию страны гражданам РФ понадобятся визы. В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины.

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    Комментарии 20

    Гость30 Окт 2023 в 21:04
    А что случилось ?
    +0−0
    Гость30 Окт 2023 в 20:42
    и..
    +0−0
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