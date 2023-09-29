Граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам с истекшим сроком действия

Указ о порядке безвизового въезда и выезда граждан Украины в Россию подписал президент Владимир Путин. Документ 29 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно тексту указа, для пересечения границы РФ гражданам Украины нужен внутренний или заграничный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
Детям потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке. Для выезда из России без законного представителя ребенка должен сопровождать совершеннолетний с нотариально заверенным согласием на выезд.
Отмечается, что документы могут быть с истекшим сроком действия.