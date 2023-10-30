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    Минфин: нужно завершить программу льготной ипотеки в 2024 году и больше не продлевать

    2018
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    В Министерстве финансов России зафиксировали серьезный разрыв между ставками по рыночной и льготной ипотеке, поэтому льготные программы следует завершить к середине следующего года, передает слова замминистра финансов Алексея Моисеева «Коммерсантъ» 30 октября.

    «Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной»,— подчеркнул Моисеев.

    По его словам, в ведомстве пока не обсуждали вопрос повышения первоначального взноса по льготным программам. Замминистра лично согласен с оценкой ситуации ипотечного рынка от Центробанка, поэтому считает, что программа льготной ипотеки должна завершиться согласно плану в середине 2024-го и что продлевать ее не нужно.

    Ранее в октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию. Регулятор предложил правительству снова повысить минимальный размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки, чтобы охладить рынок жилищных ссуд. Более того, в ЦБ обеспокоены тем, что некоторые граждане зарабатывают на перепродаже льготных ипотечных квартир.

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