Минфин: нужно завершить программу льготной ипотеки в 2024 году и больше не продлевать

В Министерстве финансов России зафиксировали серьезный разрыв между ставками по рыночной и льготной ипотеке, поэтому льготные программы следует завершить к середине следующего года, передает слова замминистра финансов Алексея Моисеева «Коммерсантъ» 30 октября.



«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной»,— подчеркнул Моисеев.

По его словам, в ведомстве пока не обсуждали вопрос повышения первоначального взноса по льготным программам. Замминистра лично согласен с оценкой ситуации ипотечного рынка от Центробанка, поэтому считает, что программа льготной ипотеки должна завершиться согласно плану в середине 2024-го и что продлевать ее не нужно.