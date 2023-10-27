Глава ЦБ Набиуллина: «Цены растут быстрее, чем мы ожидали». Первоначальный взнос по льготной ипотеке предлагают повысить

Текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию, заявила на пресс-конференции 27 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она выразилась и проще: «Цены растут быстрее, чем мы ожидали». Особенно заметно это было в сентябре.



Вывод, который глава ЦБ делает из ситуации: требуется бóльшая жесткость денежно-кредитной политики. Банк России предложил правительству РФ снова повысить минимальный размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки. Цель — охлаждение рынка жилищных ссуд. В ЦБ обеспокоены тем, что некоторые граждане зарабатывают на перепродаже льготных ипотечных квартир.