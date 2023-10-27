Глава ЦБ Набиуллина: «Цены растут быстрее, чем мы ожидали». Первоначальный взнос по льготной ипотеке предлагают повысить

Текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию, заявила на пресс-конференции 27 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она выразилась и проще: «Цены растут быстрее, чем мы ожидали». Особенно заметно это было в сентябре.
Вывод, который глава ЦБ делает из ситуации: требуется бóльшая жесткость денежно-кредитной политики. Банк России предложил правительству РФ снова повысить минимальный размер первоначального взноса по программе льготной ипотеки. Цель — охлаждение рынка жилищных ссуд. В ЦБ обеспокоены тем, что некоторые граждане зарабатывают на перепродаже льготных ипотечных квартир.
Не далее как в сентябре минимальный первоначальный взнос по льготному кредитованию уже повышали с 15% до 20%.
«Мы считаем — и отправили такое предложение правительству, — что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу <…>, но это решение правительства»,— сказала глава Центробанка.
Напомним, сегодня Банк России также объявил о повышении ключевой ставки сразу с 13% до 15% годовых. Это выше, чем ожидали многие эксперты. ЦБ посчитал, что нужно дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели 4% в 2024 году.
Достижение цели и стабилизация инфляции на этом уровне требуют продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий — обозначил свою позицию регулятор.