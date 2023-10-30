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    В Петербурге подали очередной иск к бельгийскому Euroclear Bank на 2,4 млрд рублей

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    2 комментария

    Совладелец инвестиционной компании «Евроинвест» Юрий Васильев вместе с ООО «Управляющая компания «Ингрия» пытается взыскать 2,4 млрд руб. с Euroclear Bank, сообщает «Деловой Петербург» 30 октября. Это крупнейший по объёму иск частного лица в РФ к бельгийскому депозитарию.

    «Это коллективный иск. Он подан сейчас, так как это требовало серьезной подготовки», — подчеркнул Васильев. В качестве третьего лица фигурирует небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Ближайшее заседание арбитражного суда назначено на 15 ноября.

    Новый коллективный иск — далеко не первое дело с Euroclear. Дело в том, что еще в феврале прошлого года банк приостановил расчетные операции с российским центральным депозитарием, а в июне НРД попал и под санкции ЕС. В итоге иностранные ценные бумаги, которые принадлежали российским инвесторам, и все выплаты по ним оказались заблокированы. По оценкам Центробанка, под блок попали активы на сумму порядка 5,7 трлн рублей.

    Компании и частные инвесторы начали подавать иски — всего в картотеке арбитражных судов их насчитывается 69, а общая сумма требований к Euroclear превышает 200 млрд рублей. В числе заявителей, например, Россельхозбанк, Совкомбанк, УК «Первая» и ЗАО «Лидер». Часть истцов требуют выплаты в валюте номинала ценных бумаг, часть — фиксируют убытки в рублях, остальные просят осуществить выплату по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.

    Как отмечает «ДП», уже есть три примера, когда инвесторы выигрывали дело. Например, банк «Санкт-Петербург» в мае этого года выиграл российский суд по требованию $107 млн и €489 тыс. и затем подал иск в суд в Бельгии. Неделю назад банк сообщил, что выиграл суд и в иностранной инстанции. Разблокировать ценные бумаги и деньги получилось и у юридической компании Maxima Legal и группы частных инвесторов при поддержке коллегии адвокатов «Делькредере».

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    Комментарии 2

    Гость30 Окт 2023 в 18:29
    все это полюции
    +2−0
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