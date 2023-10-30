В Петербурге подали очередной иск к бельгийскому Euroclear Bank на 2,4 млрд рублей

Совладелец инвестиционной компании «Евроинвест» Юрий Васильев вместе с ООО «Управляющая компания «Ингрия» пытается взыскать 2,4 млрд руб. с Euroclear Bank, сообщает «Деловой Петербург» 30 октября. Это крупнейший по объёму иск частного лица в РФ к бельгийскому депозитарию.



«Это коллективный иск. Он подан сейчас, так как это требовало серьезной подготовки», — подчеркнул Васильев. В качестве третьего лица фигурирует небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Ближайшее заседание арбитражного суда назначено на 15 ноября.