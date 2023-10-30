ВТБ на 15% увеличил объемы средств и кредитов розничных клиентов в Петербурге





ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц в Петербурге и Ленинградской области более чем на 15% — его объем достиг 718 млрд рублей. Объем розничных кредитов составил 490 млрд рублей, из которых 316 млрд приходится на ипотеку.



Классических розничных сбережений клиентов ВТБ в двух регионах с начала года стало больше на 12% ─ в сумме 559 млрд рублей. Вложения в инвестиционные продукты выросли на 30% и достигли 160 млрд рублей.



— Мы фиксируем устойчивый спрос на депозиты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ─ прокомментировал Александр Вялков, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Только за сентябрь — октябрь клиенты открыли около 70 тысяч депозитов в рублях на 118 млрд. Вкладчики также диверсифицируют сбережения за счет альтернативных инструментов для накоплений, приобретают акции и облигации российских компаний, интересуются депозитами в юанях — за последние два месяца петербуржцы открыли в этой валюте вкладов на сумму более 2 млрд в рублевом эквиваленте.

