    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.22eur98.35

    ВТБ на 15% увеличил объемы средств и кредитов розничных клиентов в Петербурге

    378
    обсудить


    ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц в Петербурге и Ленинградской области более чем на 15% — его объем достиг 718 млрд рублей. Объем розничных кредитов составил 490 млрд рублей, из которых 316 млрд приходится на ипотеку.

    Классических розничных сбережений клиентов ВТБ в двух регионах с начала года стало больше на 12% ─ в сумме 559 млрд рублей. Вложения в инвестиционные продукты выросли на 30% и достигли 160 млрд рублей.

    — Мы фиксируем устойчивый спрос на депозиты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ─ прокомментировал Александр Вялков, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Только за сентябрь — октябрь клиенты открыли около 70 тысяч депозитов в рублях на 118 млрд. Вкладчики также диверсифицируют сбережения за счет альтернативных инструментов для накоплений, приобретают акции и облигации российских компаний, интересуются депозитами в юанях — за последние два месяца петербуржцы открыли в этой валюте вкладов на сумму более 2 млрд в рублевом эквиваленте.

    Продажи кредитных продуктов в банке за три квартала выросли в 1,5 раза в количественном и на 60% — в денежном выражении. Всего за период оформили более 100 тысяч кредитов на 168 млрд рублей.

    Выдачи автокредитов увеличились в три раза относительно трех кварталов прошлого года, причем как по числу, так и по объему — выдано около 9 тысяч займов на сумму более 13 млрд рублей.

    Ипотечных кредитов ВТБ выдал 15,7 тысячи на сумму свыше 101 млрд рублей, это на 53% превышает результат трех кварталов и на 11% ─ всего прошлого года. Пик спроса на ипотеку пришелся на сентябрь, когда заемщики стремились успеть провести сделку до повышения ставок и оформили 3,5 тысячи кредитов на 23,8 млрд рублей. Из этого объема более 9,5 тысячи кредитов на 66 млрд рублей оформили на льготных условиях.

    Спрос на кредиты в банке наличными вырос на 54% по объему и на 46% − по количеству. Банк выдал более 77 тысяч потребительских кредитов на 54 млрд рублей.

    Александр Вялков отметил стабильное качество портфеля во всех сегментах.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close