ВТБ на 15% увеличил объемы средств и кредитов розничных клиентов в Петербурге

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц в Петербурге и Ленинградской области более чем на 15% — его объем достиг 718 млрд рублей. Объем розничных кредитов составил 490 млрд рублей, из которых 316 млрд приходится на ипотеку.
Классических розничных сбережений клиентов ВТБ в двух регионах с начала года стало больше на 12% ─ в сумме 559 млрд рублей. Вложения в инвестиционные продукты выросли на 30% и достигли 160 млрд рублей.
— Мы фиксируем устойчивый спрос на депозиты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ─ прокомментировал Александр Вялков, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Только за сентябрь — октябрь клиенты открыли около 70 тысяч депозитов в рублях на 118 млрд. Вкладчики также диверсифицируют сбережения за счет альтернативных инструментов для накоплений, приобретают акции и облигации российских компаний, интересуются депозитами в юанях — за последние два месяца петербуржцы открыли в этой валюте вкладов на сумму более 2 млрд в рублевом эквиваленте.
Продажи кредитных продуктов в банке за три квартала выросли в 1,5 раза в количественном и на 60% — в денежном выражении. Всего за период оформили более 100 тысяч кредитов на 168 млрд рублей.
Выдачи автокредитов увеличились в три раза относительно трех кварталов прошлого года, причем как по числу, так и по объему — выдано около 9 тысяч займов на сумму более 13 млрд рублей.
Ипотечных кредитов ВТБ выдал 15,7 тысячи на сумму свыше 101 млрд рублей, это на 53% превышает результат трех кварталов и на 11% ─ всего прошлого года. Пик спроса на ипотеку пришелся на сентябрь, когда заемщики стремились успеть провести сделку до повышения ставок и оформили 3,5 тысячи кредитов на 23,8 млрд рублей. Из этого объема более 9,5 тысячи кредитов на 66 млрд рублей оформили на льготных условиях.
Спрос на кредиты в банке наличными вырос на 54% по объему и на 46% − по количеству. Банк выдал более 77 тысяч потребительских кредитов на 54 млрд рублей.
Александр Вялков отметил стабильное качество портфеля во всех сегментах.