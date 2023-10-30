Заболевшие неизвестной инфекцией в Эвенкии выздоравливают, но до сих пор неизвестно, чем они больны

24 жителя поселка Ессей в Эвенкии, которые заразились неизвестной инфекцией, пошли на поправку. Об этом сообщает краевой Минздрав 30 октября.



По данным ведомства, общее число больных — 36 человек, из которых только трое — взрослые, остальные — дети. Сейчас идут на поправку 24 человека, у других болезнь протекает в легкой форме. Новых пациентов к сегодняшнему моменту не выявили.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, пробы пациентов, которые помогут установить неизвестную инфекцию, все еще не отправили в Красноярск. Этому мешают плохие погодные условия. Дело в том, что поселок Ессей находится посреди лесотундры, почти в полутора тысячах километров от Красноярска. Туда можно добраться только на вертолете.