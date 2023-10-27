Стало известно о состоянии пациентов с неизвестной болезнью на севере Красноярского края

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о самочувствии пациентов, которые заразились неизвестным инфекционным заболеванием. Случаи заболевания выявили среди взрослых и детей поселка Ессей на севере края.



Как сообщает пресс-служба ведомства 27 октября, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. У заболевших взяли пробы. Именно они установят причину заболевания после лабораторных исследований. Пока что все пациенты будут находиться под наблюдением врачей.

Кроме того, совместно с представителями краевого минздрава специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Уже установлен круг контактных лиц.