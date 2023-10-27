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    Стало известно о состоянии пациентов с неизвестной болезнью на севере Красноярского края

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    6 комментариев

    В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о самочувствии пациентов, которые заразились неизвестным инфекционным заболеванием. Случаи заболевания выявили среди взрослых и детей поселка Ессей на севере края.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 27 октября, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. У заболевших взяли пробы. Именно они установят причину заболевания после лабораторных исследований. Пока что все пациенты будут находиться под наблюдением врачей.

    Кроме того, совместно с представителями краевого минздрава специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Уже установлен круг контактных лиц.

    О вспышке неизвестной болезни в поселке Ессей сообщила накануне газета «Эвенкийская жизнь». Основной симптом — красная сыпь, которой покрылись 38 человек, большинство из них — школьники.

    Населенный пункт Ессей находится в Эвенкийском районе Красноярского края посреди лесотундры, в 500 километрах от райцентра и почти в полутора тысячах километров от Красноярска. В поселок можно добраться только на вертолете. По состоянию на 2021 год там проживало 730 человек.

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    Комментарии 6

    Гость27 Окт 2023 в 14:50
    пересыпь.от пере сыпь.
    +0−0
    Гость27 Окт 2023 в 14:04
    Сифилис?
    +0−0
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