Стало известно о состоянии пациентов с неизвестной болезнью на севере Красноярского края

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о самочувствии пациентов, которые заразились неизвестным инфекционным заболеванием. Случаи заболевания выявили среди взрослых и детей поселка Ессей на севере края.
Как сообщает пресс-служба ведомства 27 октября, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. У заболевших взяли пробы. Именно они установят причину заболевания после лабораторных исследований. Пока что все пациенты будут находиться под наблюдением врачей.
Кроме того, совместно с представителями краевого минздрава специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Уже установлен круг контактных лиц.
О вспышке неизвестной болезни в поселке Ессей сообщила накануне газета «Эвенкийская жизнь». Основной симптом — красная сыпь, которой покрылись 38 человек, большинство из них — школьники.
Населенный пункт Ессей находится в Эвенкийском районе Красноярского края посреди лесотундры, в 500 километрах от райцентра и почти в полутора тысячах километров от Красноярска. В поселок можно добраться только на вертолете. По состоянию на 2021 год там проживало 730 человек.