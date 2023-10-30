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    В Петербурге осужден заведующий отделом бюро судмедэкспертиз Виктор Василенко

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    Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении судмедэксперта Виктора Василенко, который среди прочего занимался делом историка-расчленителя Олега Соколова. Василенко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Судом установлено, что Василенко, являясь заведующим судебно-медицинским отделом судмедэкспертиз трупов СПб ГБУЗ «БСМЭ», внедрил порядок оказания медицинской услуги. За 6900 рублей его подчиненные могли поскорее вскрыть умершего или погибшего и выдать тело родственникам. При этом Василенко прекрасно был осведомлен о том, что эта работа должна проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета бюро. Также заведующий знал, что его штат не укомплектован специалистами, исследования проходят медленно, а значит, платные услуги будут востребованными. За деньги родственники усопшего, заключившие договор, незамедлительно получали на руки свидетельства о смерти. Их убеждали, что процедура вполне законная.

    С сентября 2019 года по январь 2022 года бюро заключило 24 058 договоров на сумму 166 000 200 рублей. Из них Василенко получил более 3 000 000 рублей. Врач вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с двухлетним испытательным сроком.

    Виктор Василенко попал на «Фонтанку» зимой 2020 года после жаркого стриптиза в прохладном морге на 23 февраля. После разразившегося скандала его временно отстраняли от должности. Видео с танцами пышногрудой морячки очень не понравилось чиновникам.

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