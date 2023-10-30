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    В Петербурге у университета нашли привязанного к ограде мертвеца

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    Звонком в полицию закончилась рабочая смена охранника Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Обходя вверенную территорию в Адмиралтейском районе, он наткнулся на привязанный труп.

    От тела ограду освобождали накануне, стало известно «Фонтанке» 30 октября. Охранник ориентировал следственно-оперативную группу на переулок Бойцова около восьми часов утра. Со зданием университета там соседствует школа.

    Умершим оказался мужчина без документов: невысокий, на вид не старше 50 лет. Выяснять точную причину его гибели будут судмедэксперты. Пока следствие склоняется к версии, что она некриминального характера.

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