В Петербурге у университета нашли привязанного к ограде мертвеца

Звонком в полицию закончилась рабочая смена охранника Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Обходя вверенную территорию в Адмиралтейском районе, он наткнулся на привязанный труп.
От тела ограду освобождали накануне, стало известно «Фонтанке» 30 октября. Охранник ориентировал следственно-оперативную группу на переулок Бойцова около восьми часов утра. Со зданием университета там соседствует школа.
Умершим оказался мужчина без документов: невысокий, на вид не старше 50 лет. Выяснять точную причину его гибели будут судмедэксперты. Пока следствие склоняется к версии, что она некриминального характера.