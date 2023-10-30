Эти семь показателей говорят, что вы доживете до ста лет. У вас с ними всё в порядке?

Кровь может многое рассказать о здоровье и жизни человека Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Людям всегда было интересно узнать, что их ждет в будущем — особенно если это касается вопросов долголетия. Недавно учёные выяснили, что по анализу крови можно понять, доживёт человек до ста лет или нет. Действительно ли это так? Узнали у врачей, может ли кровь показать, сколько нам осталось прожить.



Что показывает кровь В сентябре ученые опубликовали результаты исследования, которые доказывают, что по анализу крови можно определить, станет ли человек долгожителем. В исследовании приняли участие 44 тысячи человек в возрасте от 64 до 99 лет — ученые взяли у них анализы крови, а затем наблюдали за испытуемыми в течение 35 лет.

В итоге лишь 1224 человека дожили до ста лет, среди которых 85% — женщины. Ученые изучили кровь испытуемых и обратили внимание, что у долгожителей и тех, кто не дожил до 90 лет, в крови было разное количество глюкозы, креатинина и мочевой кислоты и других биомаркеров. Например, авторы исследования приходят к выводу, что люди с низким уровнем мочевой кислоты в организме имели 4% шанс дожить до ста лет, в то время как испытуемые с высоким показателем — лишь 1,5%.

Всего ученые выделили семь показателей, по которым можно определить вероятность того, что человек доживет до ста лет: мочевая кислота; холестерин; глюкоза; печеночные биомаркеры; креатинин (функции почек); железо; альбумин (питание). Авторы исследования подчеркивают, что даже небольшие изменения в крови потенциально связаны с долголетием и указывают на вероятность дожить до преклонного возраста.

В России за последние десятилетия число долгожителей выросло в разы. В научной статье «Долгожители в демографической структуре населения России» авторы Надежда Горошко и Сергей Пацала указывают, что женщины доживают до преклонного возраста куда чаще мужчин: среди всех россиян, доживших до 90 лет, 75,3% женщин и 24,7% мужчин. Дойдя до столетнего рубежа, гендерный разрыв немного сокращается — среди проживших век людей 33,6% мужчин и 66,4% женщин.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Работает ли это Доктор медицинских наук Ольга Теплякова считает, что по указанным в исследовании биомаркерам действительно можно оценить возможность долголетия, но важно понимать, что они не выпадают в генетической лотерее и изменяются в зависимости от стиля жизни человека.



— В представленном сообщении исследователи обращают внимание на уровень печеночных показателей, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты. Наиболее часто данные маркеры повышаются при метаболическом синдроме — у пациентов с ожирением и сопутствующей артериальной гипертензией, — обратила внимание Ольга Теплякова. — Тогда давайте правильно посмотрим на представленное исследование: не от показателей зависит продолжительность жизни, а показатели зависят от фенотипа, то есть от приобретенных факторов риска.



Ольга Теплякова, руководитель Центра клинической ревматологии «Новой больницы», врач-ревматолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор.

Для примера врач обратила внимание на мочевую кислоту, упомянутую в исследовании: разница в уровне мочевой кислоты у долгожителей и тех, кто умер раньше ста лет, составила всего 2,5%. При этом диета может повлиять на уровень мочевой кислоты в организме в пределах 5%.



«Прежде всего показатели зависят от образа жизни, от привычек, а не сами по себе определяют продолжительность жизни» Ольга Теплякова, врач-ревматолог, терапевт, доктор медицинских наук

По мнению врача, по анализам можно оценить состояние здоровья, но вряд ли можно гарантировать, что человек доживет до ста лет.

— Организм человека — это слишком сложное устройство, которое невозможно описать одним, двумя и даже сотней биохимических показателей, — заключила Ольга Теплякова.

Что еще нужно проверить Несмотря на то что по крови не получится узнать свою точную дату смерти, регулярная проверка не только крови, но и всего организма поможет продлить жизнь не на один десяток лет. Особенно это важно, если у ваших родственников уже были проблемы со здоровьем.

— Безусловно, нужно ориентироваться на свою наследственность и активно противодействовать основным факторам риска. В семьях с ранней смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний нужно обратить внимание на питание, физическую активность, своевременное снижение уровня холестерина, — объяснила Ольга Теплякова. — В семьях с онкологией молочной железы необходимо регулярно проводить оценку состояния молочных желез.



Но даже если у ваших родственников нет хронических заболеваний, вам всё равно стоит проверить свое здоровье. Врач напомнила о программах диспансеризации и чек-листах, которые помогают выявлять самые частые патологии и своевременно их лечить на ранних стадиях. Даже если вы прекрасно себя чувствуете, это не значит, что вы полностью здоровы. Некоторые заболевания и проблемы с организмом на начальных этапах не вызывают никакого дискомфорта, и диспансеризация поможет выявить их на начальном этапе, пока не стало слишком поздно.

Терапевт высшей категории, заведующий гериатрическим отделением 6-й больницы Александр Шустов советует тем, кто не задумывается о своем здоровье, хотя бы раз в год проходить диспансеризацию. По словам врача, перечень обследований для диспансеризации выбирают на основе статистических данных о том, от чего чаще всего умирают люди, и ежегодная проверка организма во взрослом возрасте будет давать уверенность, что со здоровьем всё хорошо.



Помимо входящих в диспансеризацию обследований, Александр Шустов посоветовал сдать еще несколько анализов, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с почками, дефицитом белка, нехватки витаминов, которая может привести к проблемам с костями.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Результаты стоит показать врачу-терапевту, и если он найдет в них что-то подозрительное — пойти к специалисту. Ну и, разумеется, не стоит забывать о простых правилах: пить чистую воду, разнообразно питаться, высыпаться, заниматься спортом. И, конечно же, пробовать новые хобби и занятия и стремиться к тому, чтобы и в 90 лет сохранять интерес к жизни.

